二信高中三年級學生張崴傑放棄建中科學班榜首，今年學測考取「國英數A自」4科組合滿級分。（陳彩玲攝）

基隆市二信高中三年級學生張崴傑國三時放棄建中科學班榜首資格，選擇留在家鄉唸書，因成績出色，高一時學校安排參加學測模擬考，考了59級分，當時校方建議跳級，他則選擇與同齡一起唸書、自行進修，今年親自上戰場，考出「國英數A自」4科組合滿級分好成績，將填選醫學相關科系。

三年前，張崴傑從二信國中部畢業考上建中科學班，但卻放棄榜首資格，選擇直升二信高中普通科頂大班。張就讀高一時，學校安排參加學測模擬考，考了59級分，只有國文科目差1級分，讓當年考生驚嘆不已，當時校長林立建議可以跳級，他則選擇免修，與同齡一起學習。

張崴傑表示，自己的文科、社會科素養不足，除了想再多學習，也擔心跳級後，心智年齡無法與周圍同儕融洽相處，因此，選擇將已超前學習的科目向學校申請免修。他提及，自己很幸運，校方願意給予獨立自學空間，讓他能好好善用空閒時間，未來將先選讀醫學相關科系，再專研資訊技術，將2專業融入研究，探索生醫科技。

張崴傑不僅在學業方面穩紮穩打，對社團經營也不遺餘力，高一擔任服務性社團小太陽成長社長、高二擔任PBL學術研究社長、吉他社教學幹部；曾獲國際發明展金牌，全國高中數理及資訊學科能力競賽生物科及資訊科新北區第一名，進入全國決賽拿到生物科二等獎、資訊科全國Star獎，曾晉身生物奧林匹亞國手選拔營；多益成績980分，更是圍棋五段高手。

林立指出，今年學測數A難度是有史以來最高，頂標僅10級分，滿級人數更創歷年新低，此外，全國自然組指標「國英數A自」四科組合60滿級分只有114人，本校1人為學生張崴傑；社會組「國英數B社」組合則有3人考出57級分。