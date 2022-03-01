台積電即將在高雄煉油廠舊址設廠，有望帶動相關聚落和科技產業，打造全台首座「智慧港」。民間團體聯合發聲，呼籲高市府不只引鳳築巢，更要主動規劃科技聚落，導入智慧應用科技產業，讓傳統的後勁地區轉型「智慧生活綠洲」，帶來多元經濟效益。

高雄綠色協會、高雄區域治理學會、高雄市永續城鄉發展協會等民間組織發起連署，呼籲高市府面對台積電高雄築巢，不該只有「5G AIoT」策略，應以荷蘭科技創新城市Eindhoven為借鏡，創造全台首座「智慧港」，推動循環經濟，讓後勁地區轉型「智慧生活綠洲」，吸引多元科技產業進駐。

高雄綠色協會理事長曾梓峰表示，Eindhoven曾是飛利浦公司的生產基地，上個世界遭大陸製燈產業打敗，整座城市一度陷入衰敗。後來以舊技術為基礎，串聯城市空間設計等多元應用服務，成功轉型成為「智慧港」，和阿姆斯特丹、鹿特丹成為「三港」共構的獨特經濟體。

台積電落腳楠梓，擁有交通、地理環境、上下游產業鏈整合、市府智慧城市計畫等多重優勢，有望借鏡荷蘭，打造全台第一座「智慧港」。

過去，環保團體疾呼將中油後勁煉油廠190公頃土地轉型「生態公園」的計畫，高市府近年來加速整治，將原本的17年整治期縮短為2年，預計2023年完工。曾梓峰認為，隨著土地污染處理技術的進度，大大縮短整治時間和成本，高市府願意承擔責任是好事，但也要思考整治後的配套措施，讓整體經濟效益發揮到最大。

曾梓峰解釋，「科技園區」不該再是封閉性的概念，應該用開放的思維來規劃，要思考「綜合解決方案」。德國魯爾工業區曾是歐洲鋼鐵重鎮，但後來成功轉型太陽能、環境污染處理、能源等綠色科技產業，成為歐洲最強的經濟發展基地。

曾梓峰呼籲，主政者不要再被動等待產業洽詢或形成，應要主動規劃，高雄的「智慧城市計畫」不該只有「5G AIoT」，導入智慧應用科技產業更是重點。後勁地區相當適合發展「循環經濟」，配合台積電推動智慧生活、交通、長照、應用型倡議產業、歷史文化等綜合產業，打造真正的「智慧生活綠洲」及「韌性城市」。