俄羅斯對烏克蘭發動軍事入侵，全世界也出現許多抵制「戰鬥民族」的聲音，例如世界羽聯聲明暫時取消在俄羅斯和白俄羅斯的比賽，世界排名第49的烏克蘭女網選手柯絲堤雅克（Marta Kostyuk），表示很訝異也很失望國際女子網球總會（WTA）官方並未採取相當行動，呼籲WTA譴責俄羅斯政府，並取消在俄羅斯辦比賽。

柯絲堤雅克透過推特表示，自己的國家烏克蘭正遭核武殘酷的攻擊，「炸彈和火箭炮轟炸我們的房子、造成人民死傷，毀了我們的生活。」

柯絲堤雅克要求WTA像國際網總（ITF）那樣，先無限期取消在俄羅斯的所有比賽。

目前世界排名第15的烏克蘭一姐思薇托莉娜（Elina Svitolina）則表示，請求國子男子網球總會（ATP）、WTA及ITF遵照國際奧會的公告，只接受俄羅斯球員以中立國家選手參賽，比賽中不能出現任何俄羅斯國旗、國歌及代表符號或顏色。