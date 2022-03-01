嘉中學生許翃睿、吳惠雯大學學測滿級分。（廖素慧攝）

嘉中普通班戴瑞哲成績優異，經常拿獎學金，今年錄取台大電機系。（廖素慧攝）

嘉中多名學生以特殊選才、希望入學等多管道錄取各國立大學，師生欣喜。（廖素慧攝）

111學年度大學學測1日公布成績，嘉義高中有699名學生應考，今年數學A爆難考，但許翃睿、吳惠雯等2名科學班學生國英數自4科都考60級分滿級分，他們規律作息，自律讀書，每天睡眠約6至8小時，讓頭腦清楚有效率讀書。

吳惠雯說，她上課認真聽老師的解說，放學後留校自修，每天睡眠時間約7至8小時，保持頭腦清楚，讀書及考試更有效益，還有常與同學討論，可以幫助自己從多角度探討問題，增進邏輯思考力。

許翃睿說，每天睡眠時間約6至7小時，規律作息，不長時間專門讀哪一科，而是分時段換讀不同科目，讓讀書更有專注力，提高效率。

嘉中表示，全國國英數自4科滿級分有114人

，嘉中有2人，而國英數自或國英數社4科54級分以上人數共55人，社會群（國英數社）、自然群（國英數自）總級分達全國頂標人數為107人，約15.31％。

嘉中表示，有16名學生透過特殊選才、希望入學、科展保送推薦等管道，已錄取各國立大學，其中，羅宇佑以優異的國際科展成績保送清華大學物理系。

而今年台大的特殊選才資工系未開缺，使得陽明交大資工系競爭激烈，複試35人正取7人，黃佑得、黃銘宇2名學生脫穎而出獲得正取。

東石鄉蚵農之子戴瑞哲念嘉中普通班，3年都拿獎學金，錄取台灣大學電機系後，將獲得校友贊助每學期5萬至3萬元獎學金繼續求學，他以前是過溝國中足球隊員，校隊曾踢進全國16強賽。