大學入學學科能力測驗成績今天公布，今年數學A被評為史上最難，全台僅789人滿級分，以數理見長的台南一中有37人滿分。6科都滿級分的莊庭瑋不覺數學有難度，且他跨組考社會組，社會也滿級分，志願是讀台大資工系；數A滿級分的黃芷萱也說數A不難，目標是醫學系。

台南一中今年學測表現優異，數學A有37人滿級分，自然科95人滿級分，另，國文科、英文科、數學B、社會科也各別有37人、54人、102人、36人滿級分，6科皆有過半數學生超越前標。

台南一中校長廖財固說，今年除社會科滿分比去年略增之外，其他科目滿分人數都減少了，他分析，醫學系錄取級分會下修，由於數A滿分大幅減少，頂標僅10分，數A成績好的學生可望居優勢。

他說，以去年醫學系最低錄取級分約為57級分，出現學生不敢填選國立大學醫學系，導致部分私立大學醫學系錄取級分甚至高於國立大學，今年醫學系依各級分人數來算，55級分可能有機會上醫學系，他建議，志在醫學系的學生要勇敢申請醫學系。

德光中學今年數A有2人滿級分、國文3人滿級分，英文近3成達頂標、5成達前標，校方指出，單科滿級分51人，預估7成學生可上國立大學。