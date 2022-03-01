LINE Bank帳戶與一卡通MONEY帳戶連結扣款服務，今（1）日正式宣布上線。用戶只要於一卡通MONEY連結自己的LINE Bank帳戶，即可從LINE Bank免費「儲值」至一卡通MONEY帳戶；而倘若用戶想要存錢至LINE Bank，也可透過一卡通MONEY免費「提領」至LINE Bank帳戶，資金轉入無須任何轉帳費用，對於用戶的資金流動將更加便利。

LINE Bank總經理黃以孟表示，「LINE Bank持續聆聽用戶聲音，我們自許純網銀能夠從創新的角度看待現有金融場景，以解決用戶痛點為出發點，規劃出更便利、更好用的網路銀行服務。LINE Bank帳戶與一卡通MONEY的『儲值』服務，是我們開行以來，許多用戶反映希望能提供的功能，這也是全台第一家純網銀與電支合作『帳戶綁定、儲值及提領』服務的案例，我們很高興能將便利的金融服務推廣到更多用戶手中，實現普惠金融的目的。」

用戶透過一卡通MONEY完成連結LINE Bank帳戶後，可使用「儲值」功能將LINE Bank帳戶資金儲值至一卡通，享受一卡通提供的各項付款、繳費服務。倘若用戶有轉出資金的需求，也能透過一卡通「提領」功能，領取資金至LINE Bank帳戶，滿足靈活運用資金的需求。

上述用戶於一卡通MONEY儲值跟提領的免費次數，不與LINE Bank提供的行動銀行每月跨行轉帳優惠次數合併計算，用戶使用LINE Bank依然享有「行內轉帳」不限次數手續費0元，以及行動銀行「跨行轉帳」每月88次免手續費優惠。此外，LINE Bank獨特且廣受好評的「好友轉帳」，讓轉帳更加便利，用戶直接點選LINE聊天室頭像就能執行轉帳，無須記得好友的銀行帳號或手機號碼，讓轉帳一指完成。