日前，因為其中一個供應商遭受不明網路攻擊，日本豐田汽車下令全日本車廠先暫停生產。在經過調查後，豐田表示，預定將從2日開始，重啟日本國內14家車廠生產作業。至於1日的停產，預計約1.3萬輛新車產量受到牽連。

為豐田汽車提供塑膠零組件以及電子元件的小島沖壓工業(Kojima Industries)，於2月26日晚間發現有個檔案伺服器出現錯誤訊息，重新開機後就中毒了。

小島沖壓表示，當時也發現一條用英文寫的威脅訊息，但拒絕透露更多細節。

目前，不知道駭客是誰，也找不到動機為何。不過，這件網路入侵事件，恰巧發生在日本已要跟西方各國站在一齊，強力制裁俄國大軍攻入烏克蘭之際。小島沖壓指出，正與有關當局保持密切聯繫。

1日，日本政府指出，這次伺服器中毒事件暴露出日本製造業的弱點，大公司有比較安全的網路保護措施，憂心的是中小日企資安維護。