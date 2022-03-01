新光金(2888)旗下元富證券今日發布「女性理財大調查」，調查發現，近5年來元富證券女性客戶的比例佔全體客戶的55.75％，其中，40～60歲佔全體女性客戶比例達47.03％。而主管機關自2017年當沖交易證交稅率減半，2021年上半年當沖熱度達到史上新高，但真的是男性投資人偏愛短進短出？元富證券調查，31～60歲女性逾佔當沖總數的33％，高於31～60歲男性的30％，且以年齡層看男女佔比，40歲以後開始女高於男。

元富證券分析女性客戶近5年投資偏好，發現除投資現貨外，女性客戶最為偏愛股票申購，佔37.89％，其次為ETF佔31.65％、定期定額10.31％，而權證僅佔3.58％。若依世代投資偏好區分，年輕世代投資「定期定額」的比例較高，亦透露年輕女性小資族多透過定期定額台股或ETF投資調配資金運用。此外，女性客戶的年齡與交易量呈高度正相關，越年長女性客戶的大戶比例越高，亦顯示女性客戶資產累積年限與投資金額息息相關。

因台股熱絡，同步反映於元富證券的女性客戶現貨交易量也相對大幅提升，2020～2021年女性現貨交易量年成長率分別為66.12％、74.65％。統計去年元富證券開戶女性佔比53％，男性佔比47％；2021年定期定額女性申請人佔比63％，男性佔比37％；女性扣款金額佔整體62％，男性佔比38％。2021年定期定額申請人，20～50歲女性約佔總申請人數的45.5％，且人數約為20～50歲男性的1.7倍。

2021年20～30歲女性當沖人數佔比，相較2020年成長44％；31～40歲女性成長16％。2021年當沖人數，31～60歲女性逾佔總數的33％，高於31～60歲男性的30％。且以年齡層看男女佔比，40歲以後開始女高於男，顯示女性不僅持續投資，且對新事物、新技術的接受度亦高。

響應3月8日國際婦女節，元富證券3月舉辦「Women Win! 元富懂妳」一系列活動，主要服務對象就是女性客群，提供女性聽取專家意見的機會，進而提早做準備。另外，「元富證券翻轉學堂」YouTube線上直播，3月8日婦女節邀請財經雜誌知名專欄作者-李柏鋒，傳授職業婦女安心投資術。3月24日則邀請擅長台股與選擇權市場的知名講師-股市阿水，談談活用布林通道，分享如何從詭譎多變的股市中發現端倪，找出起漲點。