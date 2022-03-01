公鹿今天在主場靠著第二、三節的狂暴攻勢轟垮了黃蜂，最終以130比106痛宰對手24分，中止2連敗，「字母哥」阿提托康波只上場28分鐘就寫下紀錄提早打卡下班。

尋求衛冕的公鹿，在字母哥帶領下目前戰績36勝25敗，暫居東區第五，僅次於熱火、公牛、七六人與騎士之後，距離東區龍頭也只有4.5場勝差而已。

阿提托康波今天只出手10次，命中6球，罰球線上14罰俱中，繳出26分、16籃板、6助攻、4阻攻的數據，寫下NBA自1980年引進三分球之後，唯一能在出賽30分鐘內能在單場繳出25分、15籃板、5助攻成績單的球員。

字母哥今天面對黃蜂先發中鋒普朗里、替補中鋒哈瑞爾只能說是「輾壓」兩字，進攻上打得兩人毫無招架之力，防守上讓兩人12投僅中2，投籃命中率不及兩成，而且還多次被搧了麻辣鍋，羞辱到極點。

攻下24分的黃蜂後衛拉梅洛鮑爾談到字母哥的時候表示，難以置信，他根本就是人型怪獸，沒有人能夠阻擋得了他。