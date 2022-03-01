升學專家劉駿豪解析今年學測成績。（林志成攝）

學測成績今天公布，專家表示，今年考生人數少，加上數學A超難，因此各大學校系申請入學通過一階篩選的分數均會降，以中前段理工校系來說，會比去年降1到4級分。同時，預估想進台大要4科52級分，想上台大醫則要59級分以上，一般大學醫學系、牙醫系則要57級分以上，都創下歷史最低記錄。

今年學測考生11.6萬人，比去年的12.8萬人少了1.2萬人；去年數學滿級分1558人，今年數學A超級難，滿級分僅789人，創下歷史新低。升學專家劉駿豪表示，考生人數減少、數學A超難及大學招生總人數沒有太大變化的情況下，造成今年申請入學選填志願的困難。

劉駿豪指出，今年到考自然科的考生僅6萬9771人，比去年的9萬3639人少2.4萬人，同時今年9成考生數學A考10級分以下，11至15級分人數總和才8000人，再加上以成績人數累計分析，預估今年各大學理工及醫學校系校申請入學通過一階篩選的分數會降1到4級分。

劉駿豪說，採計國、英、數學A及自然等4科的校系中，醫學系、牙醫系今年通過一階篩選的級分比去年降1級分，台、成、清、交的理工學系降1至2級分，中央、中山、中興及中正等「中」字輩大學的理工學系降2至3級分，私立大學前段理工學系則降1級分。

劉駿豪預估，想進各大學醫學系或牙醫系，國、英、數A、自然等4科至少要考57級分，但像台大醫學系、陽明交大醫學系及台大牙醫系都要59級分以上。不過各大學醫學系公費生門檻則還要再降1級分，預估56級分。

學生若要用數學B，則可參考108學年大學校系通過一階篩選分數。劉駿豪舉例，採計國、英、數B等3科的台大生傳系，108年要43級分才通過一階篩選，預估今年也是一樣。

劉駿豪預估，今年4科52級分可以進台大，進清大則要50級分、成大則是48級分、「中」字輩大學則要45級分，都是歷年來最低分。