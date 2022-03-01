新竹喜來登中廚團隊首創「春風得意腸」以甜脆鮮蝦包裹油條再包上滑嫩腸粉皮。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

采悅軒中餐廳全新「商業午間套餐」可任選主菜三選一。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

「商業午間套餐」共含6道料理，每套750元＋10％，輕鬆享用超值美味。（新竹喜來登提供／羅浚濱新竹傳真）

港式料理向來深受國人歡迎，新竹豐邑喜來登大飯店「采悅軒中餐廳」粵式料理主廚團隊全新發想打造創意新港點，於即日起至4月30日平日推出「點餐點、送港點」超值優惠，讓喜愛港點的民眾品嘗耳目一新的美味新食感，也不怕瘦了荷包。

新竹豐邑喜來登表示，農曆年後聚餐人潮趨緩，為刺激餐飲消費，涵蓋「粵、台、川」三大菜系的「采悅軒中餐廳」即日起推出多道全新研發的創意港點。

主廚團隊首創甜脆鮮蝦包裹油條再包上滑嫩腸粉皮的「春風得意腸」，外酥香內鮮脆「杏角明蝦捲」，整朵在地香菇搭配厚實蝦餡「百花釀鮮菇」，融合紫米、糯米搭配燒賣經典肉餡「紫米珍珠花」等港式鹹點，及「紫薯刺蝟酥」、「芋茸煎軟餅」、「芝麻香菇包」新風味的甜港點，吸引民眾嚐鮮體驗。

配合新港點上市，采悅軒中餐廳於即日起至4月30日平日午餐及晚餐時段推出「點餐點、送港點」優惠，任點指定餐點一道即贈港點一份，點餐越多，美食道數再翻倍。

除了大受好評的港點，采悅軒中餐廳同步推出全新「商業午間套餐」，每套750元加10％服務費，可任選─椒麻香酥「川蜀咕咕雞」、辛香濃郁「黑椒菌香戰斧豬」或匯集經典港點的「粵式手工美點匯」主菜三選一，套餐搭配開胃小碟、干貝紫米脆炒飯、蟲草九孔燉嫩雞，及餐後甜點─桂花糕佐叉燒酥、季節水果，共6道美味料理。更多新港點及中式商業午餐資訊請洽新竹喜來登(03)6206000轉采悅軒中餐廳。