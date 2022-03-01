南韓辣媽網紅ohttomom（오또맘），擁有天使臉孔、170cm高䠷的身材，即使已是一個孩子的媽，依然將身材保持的相當火辣性感，在網路上狂吸101萬名粉絲追蹤。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，近日突然曬出家中疑似淹水的影片，引起網友們熱烈討論。

近日ohttomom突然在IG上PO影片，只見當時的她穿著細肩帶粉色上衣與真理短褲，側臥在床上睡覺，醒來時發現床邊淹水，剛開始她雖很驚訝，但沒多久後她竟彎腰捧起水洗臉、漱口，而上衣裡疑似什麼都沒穿的她，也因為彎腰的動作，使飽滿雙峰立即呼之欲出；接著她又倒回去床上繼續睡。而仔細看才發現原來是TikTok的濾鏡效果，搭配她自然的演技，讓不少人差點被唬住，紛紛留言「演技實在太自然了，我還以為是真的」、「怎麼這麼可愛」、「完美的演技幾乎可以當演員了」、「演技超強」、「好大好美」吸引萬人點閱觀看。

事實上，十分注重身材的ohttomom，不久前也曾PO出積極運動、成功減掉4公斤的檢視身材影片，而當時的她只穿著一件黑色BRATOP與短褲，大秀性感水蛇腰與前凸後翹的身材曲線，同樣吸引網友的目光，紛紛留言「這身材太誇張了」、「好厲害的曲線到底怎麼練的」、「ohttomom的身材總是這麼美」、「ohttomom是管理女神」、「每次看都覺得神奇」、「一周減4公斤到底怎麼辦到的」，引起熱烈討論。