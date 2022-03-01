新光金控旗下元富證券響應38國際婦女節，3月份舉辦「Women Win! 元富懂妳」系列活動，1日發布「女性理財大調查」，分析近五年來元富證券女性客戶，投資偏好除了現貨外，以股票申購最多、佔37.89％，而在2021年當沖人數上，31～60歲女性佔33％，勝過31～60歲男性的30％。

近五年來元富證券女性客戶的比例，佔全體客戶的55.75％，其中40～60歲佔全體女性客戶比例47.03％。如以世代區隔觀之，可發現X世代與嬰兒潮世代女性客戶，佔全體女性客戶7成以上，顯示女性投資力穩健且以此累積資產。

以地理區域別來看，元富證券女性客戶主要在北部，佔全體的4成以上，南部地區以占約3.5成次之；下單方式上，年齡與數位下單比例的關係呈負相關，嬰兒潮世代下單方式以人工下單為主，佔比高達6成，年輕世代則偏好「行動下單」，其比例逾5成。

在投資偏好上，除了投資現貨外，女性客戶最偏愛股票申購，佔37.89％，其次為ETF 31.65％、定期定額10.31％，而權證僅佔3.58％。年輕世代投資「定期定額」的比例較高，透露年輕女性小資族多透過定期定額台股或ETF投資調配資金運用。此外，女性客戶的年齡與交易量呈高度正相關，越年長女性客戶之大戶比例越高，亦顯示女性客戶資產累積年限與投資金額息息相關。

近兩年因台股熱絡，亦同步反映於元富證券的女性客戶現貨交易量也相對大幅提升，2020～2021年之女性現貨交易量年成長率分別為66.12％、74.65％。另統計去年元富證券開戶女性佔比53％，男性佔比47％；2021年定期定額女性申請人佔比63％，男性佔比37％；女性扣款金額佔整體62％，男性佔比38％。2021年定期定額申請人，20～50歲女性約佔總申請人數的45.5％，且人數約為20-50歲男性的1.7倍。

值得一提的是，2021年20～30歲女性當沖人數佔比，年增44％；31～40歲女性成長16％。在2021年當沖人數上，31～60歲女性逾佔總數的33％，高於31～60歲男性的30％。且以年齡層看男女佔比，40歲以後開始女高於男，顯示女性不僅持續投資，且對新事物、新技術的接受度亦高。

有鑑於女性理財知識的需求，並響應3月8日國際婦女節，元富證券3月舉辦「Women Win! 元富懂妳」系列活動，服務客群以女性為主。「元富證券翻轉學堂」YouTube線上直播，3月8日邀請財經雜誌知名專欄作者-李柏鋒，傳授職業婦女安心投資術，運用不會動到的存款投資，靠著長期複利來累積資產；3月24日則邀請擅長台股與選擇權市場的知名講師-股市阿水，談談活用布林通道，分享如何從詭譎多變的股市中發現端倪，找出起漲點，以波段+長投操作穩健投資。

元富特別針對女性設計Learn before Invest的百元商品卡，使用後能做小書箋，提醒自己持續投資前不忘終身學習、精益求精。 此外，元富證券「FinTeach校園金融教育贊助活動」，提供經費贊助，整合各項資源，培養年輕人理財風氣，與世新大學廣電系合作畢業展覽影片，聚焦女同學「如何運用過年時拿到的紅包？」也將於3月8日在元富證券Youtube頻道上架，為充滿學習素材的元富YT頻道再增年輕新活力。