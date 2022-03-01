日前一波寒流又連續降雨，已影響作物生長，加上回暖後出大太陽，氣溫急速上升，嘉義縣水上鄉4公頃多的菠菜葉子因此黃化、凋委無法收成，縣府農業處今實地會勘後，認定已達現金救助標準，另竹崎鄉等地的高接梨也因寒冷氣溫出現接穗不良，受害程度同樣達到天然災害救助門檻。

寒流過後，農業處陸續收到產地農民反映有受災情況，上周針對高接梨實地勘查，確定竹崎一帶高接梨已符合天然災害救助標準，將行文農委會核定公告，另今也在縣議員林緗亭反映下，農業處人員實地到水上鄉會勘菠菜田。

農業處農林作物科長李秋瑩指出，之前寒流又下雨，結果天氣回溫出大太陽，氣候轉變大，導致菠菜葉子黃化、凋委，指水上鄉種植菠菜面積達40多公頃，多數已收成，剩餘4公頃尚未採收，結果大部分皆因寒流受災，會立即啟動現金助救申辦程序。林緗亭也說，農民希望勘災後能盡快耕除、整地、復植，把損失降到最低。

另大林鎮、溪口鄉和番路鄉則傳出草莓有水傷情況，今下午農業處實地會勘，至於竹崎、中埔一帶的棗子也傳有霜害，但因損害程度未達標準，未啟動天然災害救助。