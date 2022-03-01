大學學測今公布成績，由於今年數學A考題太難，導致該科拿滿級分僅789人，不到全體考生的1％，數學A的頂標和前標也較去年下降1級分，創5年新低，不少考生今天看到成績後炸鍋，痛批數A根本沒有鑑別度，單純殺爆考生而已。

PTT高中版今天有鄉民轉發大考中心公布的各科5標成績，以滿級分15分來看，國文、英文、社會及數學B，頂標有13分，自然科14分，但數A只有10分；前標國文、英文、社會及自然為12分，數學B 11分，但數A前標只剩8分。至於數A的均、後、底標更慘，依序為6、4及3分。

PTT高中版上有鄉民轉發大考中心公布各科5項成績標準。（圖／翻攝自PTT）

考生見到數學A的成績紛紛炸鍋表示，「今年數學A真考到血流成河，滿江紅」、「789人數學A拿滿級分是天才嗎？」、「這樣的標準，有什麼學校可以念啊！可悲」、「數A根本沒鑑別度，單純殺爆考生而已」、「數A頂標竟然只有10」、「出題的大概是那種老教授吧！不是為了鑑別度，而是拉低整體分數來凸顯自己的專業」、「數學A頂標10分真的笑死人」、「數學A考5級分的我路過」、「數學A考3級分在這」。

對此，大考中心表示，原本預料各科滿級分人數會在2%至5%，未料到數學A低於預期，會檢討考題的難易讓未來數學A的考試結果能符合預期。