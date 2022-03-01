聯手三大電信，宏達電全力搶攻元宇宙商機，除打造全新VIVERSE宇宙新生活，也將和高雄市政府攜手推行「元宇宙造鎮計畫」，旨在匯集台灣產業新量能及創造無限商機，聯手高市府及在地業者，將行政、藝文、觀光及運動等服務逐步轉入元宇宙，號召市民搶先進駐當「元住民」，打造高雄元宇宙生態系。

宏達電亞太區總經理黃昭穎表示，很興奮地宣布與中華電信、台灣大哥大及遠傳電信（依照筆畫順序）結為合作夥伴，另外在全球範圍的合作對象更包含中國移動、中國電信、Etisalat、Hutch Group、Zain Group等頂尖電信營運商，期待與它們攜手將VIVERSE沉浸、無國界的全新體驗帶給每一個人。

黃昭穎表示，HTC與台灣三大電信公司達成緊密策略合作共識，展開電信商5G服務與VIVERSE平台應用的整合，將打造專屬於電信商的優質元宇宙服務內容，同時並針對5G系統與終端設備共同研發，為5G發展更多元商用服務作準備，替用戶帶來超乎想像的新型態活動及商業模式。

宏達電表示，過去7年裡，還有全球數以千計的內容開發者，與HTC VIVE合作構建VIVERSE生態系統，並為VIVERSE創建出各種企業及個人引人入勝的應用和內容。 宏達電亦自2018年參與「高雄市體感科技園區計畫」，即與高雄市政府並肩合作一同推動城市轉型，參與市府5G AIoT計畫，並加速高雄市5G建設及相關智慧應用發展，朝著將高雄打造為科技智慧重鎮邁進。

高雄「元宇宙造鎮計畫」目前初步規劃會將高雄市政府行政大廳、廣宣活動、藝文活動、城市活動或運動賽事優先納入元宇宙，並建置虛擬分身平台，客製發行具一卡通功能的「高雄市民卡」NFT，號召首批「元住民」搶先體驗元宇宙生活圈，並透過HTC「以大帶小」率領高雄在地相關業者聯手造鎮，盼在今年啟動串起高雄元宇宙產業生態系。