吃東西對人們來說，不只是為了生存，也能夠幫助調解生活中的壓力，有些時候我們明明不餓，卻會有某種特別想要吃到的食物，對此台灣中醫預防保健協會創會理事長樓中亮在臉書粉專發文，指出「嘴饞」其實和人體的大腦神經有關，當缺少某些營養素時，就會透過吃東西來補足，像是能量不足會想吃甜食、貧血會想吃冰塊等。

樓中亮說明，嘴饞其實和人體大腦神經有關，身體如果有缺少某種營養素，就會藉由大腦傳達求救訊號給接受食物的受器，也就是嘴巴，希望能藉此補充身體不足的部分，所以我們偶爾會突然地想要吃某種食物，很可能就是身體正在求救的警告，此外根據想吃的東西不同，缺失的營養素也有所差異。

1、甜食：代表身體能量不足，建議可以吃三明治搭配茶葉或水果、蔬菜沙拉，血糖才不會忽高忽低。

2、肉類：代表體內胺基酸或鐵等礦物質不足，建議可以吃豬肝、雞蛋、豬血、紅豆、牛奶來幫助補充。

3、冰塊：可能患有缺鐵性貧血、子宮肌瘤等婦科腫瘤，建議改吃紅莧菜、肉類、豬肉、鴨血等，搭配維生素C也能讓鐵質更好吸收，像是芭樂、番茄、柑橘。

4、炸物：表示身體脫水、體內的體液和電解質失衡，建議可以吃一些滋陰的食物，像是黑白木耳、蓮子、橘子，緩解身體脫水。

5、巧克力：表示缺乏B群維生素，建議可用菠菜、紫菜少量堅果代替巧克力。

樓中亮也提醒，有時大腦會把口渴和肌肉的訊息混亂，其實是想喝水卻覺得嘴饞。他強調雖然吃東西對大部分的人來說是快樂製造的來源，但是太貪吃是一個不正常的狀況，也可能傷害脾胃功能。