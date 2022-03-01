適逢二二八連假，全台醫療院所打疫苗仍不停歇！中央流行疫情指揮中心統計，連假期間全台約33.4萬人接種新冠疫苗，第3劑涵蓋率已突破4成。但近期有診所反映，協助打疫苗領到的補助金差異很大，也沒有固定入帳時間，指揮中心發言人莊人祥對此表示，去年12月份以前的費用皆已核發，今年1月份的費用預計於3月15日前核算。

指揮中心公布最新疫苗接種統計，2月26日至28日全台共接種33萬4533人次，其中以莫德納最多，約23.6萬人次。目前國內疫苗涵蓋率第1劑82.84％、第2劑76.83％、追加劑（第3劑）接種率 41.44％。

疫苗接種率持續攀升，但有基層診所對於協助接種的獎勵金計算及核發方式有疑慮。莊人祥指出，關於診所協助接種新冠疫苗的獎勵機制和細則，皆已公告在疾管署網站「110 年 COVID-19 疫苗接種計畫大規模接種規劃及獎勵措施」，目前提供每接種人次100元獎勵金。

莊人祥說明，診所如每個月接種超過500人次，將有1.5萬元獎勵金；超過1000人次則為3萬元；如超過1600人次還會再加給3萬元。他強調，去年12月份以前的相關費用皆已核發，而111年1月份的獎勵金，預計在3月15日前核算。

國內第3劑涵蓋率已逾4成，但近期接種意願似乎有下降趨勢。外界關心指揮中心是否有第3劑不良反應相關統計，莊人祥表示，由於國內第3劑是「混打制」，相關資料需要一點時間分析，預計下周可提供。