總統蔡英文1日接見八大工商團體理事長，回應業界最關心的缺電問題，她表示，2022年預計用電尖峰仍會成長，但有幾項工作已經實施，包括水力發電、發電機組修復、挪移用電尖峰、再生能源等，會確保穩定供電。

蔡英文表示，2021年台灣出口成長近三成，人均GDP也首次超過3萬美元。她期待各個產業的優異成果，也可以透過加薪的方式，與勞工朋友共同分享經濟成長的果實。

她希望藉此機會，與業者談談重要議題：第一、用電問題。蔡英文認為，因為連續幾年經濟的優異成長，連帶也帶動用電成長，很多企業先進對於未來用電情況很關切。今年預計用電尖峰仍會成長，但有幾項工作已經實施，會確保供電。

她表示，再生能源時代來臨後，中午日間用電尖峰已不再是問題，甚至更有餘裕。接下來，政府會用各項具體做法處理夜間用電尖峰的議題。整體而言，政府會持續維持供電穩定，像是水情好轉後，將水力發電集中在夜間尖峰時段使用。也加快機組的修復速度，以及運用時間電價優惠，挪移用電尖峰。

再生能源部分，蔡英文指出，太陽光電2022年會新增3GW以上的建置，同時預計會有4個離岸風場，可以趕上進度完工。在2025年之後，政府仍會持續每年增加再生能源建置的進度。這些都代表政府在穩定供電的同時，繼續減碳、降空污，跟上全球2050淨零的腳步。

第二，是關於缺才、缺工。蔡英文表示，政府已經公布「移工留才方案」，未來在台灣工作滿6年的移工或僑外生可以繼續留用，滿5年還可以申請永久居留。讓具備技術能力的移工人才留在台灣，讓「留才久用」成為台灣產業發展的重要助力。

第三，是關於推動淨零碳排目標。面對全球低碳轉型趨勢，政府已經宣布2050年淨零碳排目標，也將公布「台灣淨零碳排路徑圖」。在政府這樣的目標及路徑的規劃下，她了解企業界朋友也很關心未來長期的電力供應。未來的路徑規劃，是以平均每年電力需求成長2％加減0.5％情境假設為基礎，相信可以滿足未來的電力需求。

蔡英文強調，無論是排碳能力的建構或未來碳費的徵收，都會考量企業承受能力，依循「先大（企業）後小（企業）」、「以大帶小」模式，並且由國營事業以身作則，逐步推動。也就是說，政府有決心達成2050淨零轉型目標，但不會以壓縮產業發展作為代價，也不躁進。政府會逐步推動法規改革，和業界密切合作落實ESG，協助企業邁向淨零轉型，甚至創造新商機，營造社會、企業和環境的多贏。

另外，近期大家關注的俄烏情勢發展等，政府也都密切掌握國內能源、糧食、物價及股匯市的變化，以及全球經貿動態局勢，行政院也持續邀集各部會研商因應策略，來維持國內重要物資、物價，以及金融市場穩定。

本次與會者包括中華民國對外貿易發展協會董事長黃志芳、中華民國全國工業總會監事會召集人潘俊榮、中華民國全國商業總會理事長許舒博、中華民國工商協進會理事長林伯豐、中華民國全國中小企業總會理事長李育家、中華民國工業協進會理事長蔡圖晉、台灣區電機電子工業同業公會理事長李詩欽及中華民國工業區廠商聯合總會理事長賴博司。