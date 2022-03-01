首樁純網銀攜手電支合作帳戶案例出現！LINE Bank3月1日宣布，與一卡通MONEY帳戶連結扣款服務1日正式上線。用戶只要於一卡通MONEY連結自己的LINE Bank帳戶，即可從LINE Bank免費「儲值」至一卡通MONEY帳戶；而倘若用戶想要存錢至LINE Bank，也可透過一卡通MONEY免費「提領」至LINE Bank帳戶，資金轉入無須任何轉帳費用，對於用戶的資金流動將更加便利。

LINE Bank總經理黃以孟表示，LINE Bank帳戶與一卡通MONEY的『儲值』服務，是開行以來，許多用戶反映希望能提供的功能，這也是全台第一家純網銀與電支合作『帳戶綁定、儲值及提領』服務的案例，很高興能將便利的金融服務推廣到更多用戶手中，實現普惠金融的目的。

黃以孟指出，LINE Bank會持續聆聽用戶聲音，自許純網銀能夠從創新的角度看待現有金融場景，以解決用戶痛點為出發點，規劃出更便利、更好用的網路銀行服務。

LINE Bank表示，用戶透過一卡通MONEY完成連結LINE Bank帳戶後，可使用「儲值」功能將LINE Bank帳戶資金儲值至一卡通，享受一卡通提供的各項付款、繳費服務。倘若用戶有轉出資金的需求，也能透過一卡通「提領」功能，領取資金至LINE Bank帳戶，滿足靈活運用資金的需求。

LINE Bank表示，上述用戶於一卡通MONEY儲值跟提領的免費次數，不與LINE Bank提供的行動銀行每月跨行轉帳優惠次數合併計算，用戶使用LINE Bank依然享有「行內轉帳」不限次數手續費0元，以及行動銀行「跨行轉帳」每月88次免手續費優惠。此外，LINE Bank的「好友轉帳」，讓轉帳更加便利，用戶直接點選LINE聊天室頭像就能執行轉帳，無須記得好友的銀行帳號或手機號碼，讓轉帳一指完成。

LINE Bank表示，LINE Bank是一間「掌中銀行」，提供存款、刷卡、轉帳、貸款等多元金融服務。用戶至LINE Bank開戶綁定成功，享開戶禮LINE POINTS300點，開戶後，錢存進LINE Bank，使用LINE Bank快點卡（簽帳金融卡）消費得享LINE POINTS？點數回饋3％至18.5％，更可將整合一卡通的快點卡作為交通票卡使用。

LINE Bank指出，人生階段中不同存錢目標，透過LINE Bank也可圓夢。LINE Bank提供「專案定期存款」享優利1年期1.10％、2年期1.20％，也提供零存整付、三階段加碼優利的「夢想帳戶」，2年期階梯式加碼優利加碼後最高可達1.62％。

2022年3月底前，LINE Bank用戶推薦好友開戶綁定，每成功推薦一人能得LINE POINTS100點，成功推薦第二人起，每一人還能額外獲得現金100元，邀請越多好友，就能得到越多獎勵，且推薦人與被推薦人各享一次現金3萬元抽獎機會。