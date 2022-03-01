美國拜登總統指派跨黨派資深代表團訪問臺灣，民進黨發言人謝佩芬表示誠摯歡迎，並感謝美國政府對臺灣的堅定支持＝； 值此國際氛圍因烏克蘭局勢而緊張之際，此一代表團來訪，傳達對臺海和平與安全的堅定支持，別具意義。

謝佩芬說，此訪團由美國前參謀首長聯席會議主席穆倫（Michael Glenn Mullen）率團，成員有前國防部政策次長傅洛依（Michèle A. Flournoy）、前白宮副國安顧問歐蘇莉文（Meghan L. OSullivan）、前白宮國安會亞洲事務資深主任葛林（Michael Green）及前白宮國安會亞洲事務資深主任麥艾文（Evan S. Medeiros），成員涵蓋小布希及歐巴馬執政時期之共和、民主兩黨的國防及國安高層官員，其中，傅洛依、葛林及麥艾文皆多次訪臺，對臺灣了解甚深，可見美國拜登政府對印太區域局勢的高度重視，及美國跨黨派對臺灣高度共識的支持。

謝佩芬強調，去年4月，拜登總統專程派遣前聯邦參議員陶德（Christopher Dodd D-CT）率團訪臺，如今再次派遣資深訪團訪臺，可見兩國存在緊密夥伴關係，共同面對國際變局。

謝佩芬補充，在現今烏克蘭情勢嚴峻之際，卻有部分人士與來自境外的勢力互相唱和，刻意在國內製造恐慌，將臺灣與烏克蘭情況做錯誤類比，甚至協助散播各種錯假訊息，貶低臺灣在國際的民主盟友。

謝佩芬強調，此次美國跨黨派訪團的來訪，就是以具體行動展現對臺灣的堅定友情與支持，民進黨深表感謝，也會與美國持續緊密合作，共同維護區域的和平穩定。