高雄市岡山區有空軍軍官學校、空軍第三後勤指揮部等單位，為了讓軍眷安心生育，民進黨立委邱志偉請空軍增設托育中心，滿足軍眷的托育需求。開設地點位於岡山航校介壽校區，目前正在做細部設計，後續將發包施工，預計今年8月收托。

岡山是空軍的故鄉，空軍官校、空軍第三後勤指揮部、空軍航空技術學院及國軍岡山分院，有大量的國軍官兵在此服務，邱志偉說，國防部與台北市政府合辦的「國防部大直非營利幼兒園」，成效非常良好，212個名額全面秒殺，還有很多人排隊候補。有鑑於此，邱志偉於2020年底便與國防部討論，尋求潛力地點，最後選定由岡山航校介壽校區的閒置公設庫房當作開設地點。

邱志偉在2021年邀請國教署、空軍到現場會勘，並爭取國教署補助經費整建，國教署在2月核定總經費950萬全額補助，依工程進度分作3期請領。

空軍指出，全案正在細部設計階段，後續將盡快發包施工，並儘速取得立案許可，一切順利的話將能趕上今年8月新學期開始收托。

至於未來服務對象也朝向高山偏遠及外離島地區官兵、單親家庭、基層官兵，或父母皆為軍職人員的子女為優先，並視招生情形釋出非軍人子女名額，照顧在地民眾。