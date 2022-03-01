灰熊今天在自家主場迎戰黑衫軍馬刺，當家球星莫蘭特勇冠三軍，30投22中，包含4顆三分球，豪奪52分、7籃板，不但改寫個人單場得分新高，而且還是灰熊隊史上第一位能在單場攻破50分以上的球員。

此役之前，NBA所有30支球隊當中，灰熊是唯一沒有任何球員能在單場比賽當中得分突破50分大關的球隊，如今這個難堪紀錄終於畫下休止符了，而創下這個奇蹟的男人就是莫蘭特。

莫蘭特上半場就攻下29分，幫助灰熊取得10分領先優勢，而29分同樣是灰熊半場紀錄，下半場再接再厲砍進23分，成為史上第四位能在馬刺教頭帕波維奇手中攻下超過50分以上的球員，前三人分別是七六人「大鬍子」哈登、塞爾提克塔圖以及籃網厄文。

莫蘭特還是NBA史上第四位連續兩場得分超過45分以上帶領球隊獲勝的23歲以下年輕球員，前三人分別是貝瑞、詹姆斯和布萊恩；也是NBA史上第六位能在23歲以下連續兩場得分超過45分以上的球員。