電動機車銷售勢如破竹，今年前2個月達到7308輛，較去年同期倍增，成長率高達132.2％，反觀傳統燃油機車的銷售則持續下滑。值得注意的是，自2021年3月以來，傳統燃油機車的單月新領牌數量已經連續12個月較前一年同期相比出現衰退，顯示民眾的購車選擇明顯向電動機車挪移，「電動機車新時代」已經啟動。

進一步分析整體電動機車的市場表現，2022年1月份電動機車新領牌數為3025輛，較去年同期成長109.6％；2月份雖然因為農曆假期使得工作日減少，銷售表現卻更加亮眼，電動機車新領牌數量為4283輛，較去年同期成長151.2％，也比1月多出41.6％。電動機車的銷售表現，從 2021年10月至今，新掛牌數量與去年同期相比已經連續5個月呈現正成長。其中Gogoro與 PBGN聯盟電池交換電動機車車款，前兩個月合計新領牌數為6874輛，佔整體電動機車銷售比例 94.1％。

Gogoro 今年前兩個月的新掛牌共計 5630 輛，較去年同期的2175 輛翻倍成長，成長率為 158.9％。所有車款中，Gogoro VIVA 系列最受消費者青睞，尤其是 2021 年 3 月上市的 Gogoro VIVA MIX 車款，已經連續 12 個月雄踞電動機車銷售冠軍寶座。

Gogoro 今年 2 月更趁勝推出 Gogoro VIVA MIX 靈魂紫限定版，特殊的漸層色彩設計廣受女性族群喜愛，成功擄獲年輕女性車主的注意力，不僅驅動女性消費者前往門市賞車，更於上市短短兩週內大量接單，靈魂紫限定版 2 月份訂單數佔整體 Gogoro VIVA MIX 全車系的 15.1％，有效推動 Gogoro VIVA MIX 全車系的銷售表現，相較 1 月成長 85.6％，新色效應非常顯著。