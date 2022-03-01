北市萬盛街1日下午2時許發生情侶口角引發砍人，兩人疑似感情糾紛，女子持菜刀砍殺男子，女子隨即又自戕，經附近民眾報案，兩人均送醫救護，男子目前仍在急救中。

北市萬盛街女子持刀砍男友，男重傷後再自戕。(中時資料庫)

萬盛街68-2巷弄，警方1日下午2點7分在接獲報案，男女身上均有刀傷，男子重傷，大量失血，而女子情緒不穩，砍殺男友後又殺害自己，男子送萬芳醫院，女子則送台大急救。

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