新竹地檢署針對新竹地區近期發生幾起槍擊案，上週甚至有歹徒在地檢署民眾停車場公然開槍，行徑乖張，為確實壓制擁槍份子，全力打擊黑幫勢力，1日邀集新竹縣、市警察局長、刑大隊長、主任檢察官及檢察官，召開「新竹地區肅清黑幫、槍枝精進作為策略會議」 守護新竹地區民眾安居樂業的環境。

新竹地檢署檢察長郭永發指出，新竹地區民風淳樸，又是高科技產業國家經濟命脈所在之地，維護地方治安平穩，使在地民眾免於恐懼，是檢警無可迴避的義務。

郭永發說，上週發生在地檢署民眾停車場的槍擊案，雖然檢警很快的就將涉案歹徒拘提、聲押獲准，但這不代表案件結束。

郭永發指相關槍擊案多肇因毒品、賭博及詐騙等犯罪衍生利益，勉勵縣、市警察局應持續進行系統性掃黑策略，將肅槍、掃黑列為重點工作，積極追查槍擊案幕後共犯、金流與聚集場所，方能刨根斷源，使民眾得以安居樂業。

郭永發感謝縣、市警察局平日對治安的奉獻外，也強調檢方是司法警察最堅強的後盾，而掃除槍枝、打擊黑幫組織是持續性、系統性的任務，各項專案的推行必須秉持「掘地三尺」的精神，有多深就挖多深，必須讓民眾對治安的改善有感，檢方對於不法份子，必定從嚴從重偵辦。