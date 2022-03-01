俄羅斯與烏克蘭的軍事衝突未減，歐美各國持續透過經濟制裁牽制俄羅斯，有專家認為，俄羅斯有6千多億美元的外匯存底可以滿足未來兩年的貿易損失，但歐美國家能否承受未來兩年大宗商品的匱乏，進而引發物價或通膨飆升的糟糕局面，是值得關注的事情。

綜合外媒報導，投資銀行Stifel股票策略分析師Barry Bannister認為，俄烏衝突導致西方國家對俄羅斯的制裁升級，但俄羅斯總統普丁可能會透過禁止向某些國家出口大宗商品做為反擊。

Barry Bannister在報告中寫道，「俄羅斯並沒有反制裁措施，且他們有超過6千億的外匯存底可以應付未來兩年的貿易損失，但我們懷疑正在與疫情對抗的西方國家能否承受未來兩年大宗商品出現匱乏，因為俄羅斯是主要的大宗商品生產國。」

報導指出，俄羅斯的石油產量占全球10%，同時他們也是稀土金屬鈀的主要生產國，任何由俄羅斯引發的大宗商品短缺狀況，將推升商品價格並損害經濟成長，最終導致本就處在高檔的通膨數據進一步攀高。

不過Barry Bannister坦言，聯準會可能會因俄烏衝突放慢預期的升息步調，但他也警告，即使聯準會放慢升息腳步，但潛在的好處也會被難以計算的地緣政治因素抵銷。

此外，Barry Bannister將標普500指數第一季的目標從4200點下調至4050點，代表該指數還可能從當前的水準下跌7%，「下調目標的原因在於，美國有潛在的停滯性通膨及地緣政治風險升高。」