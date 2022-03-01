和逸飯店‧台南西門館振興券晚鳥優惠，Cozzi KITCHÉN餐點第2項5折。（和逸飯店提供）

和逸飯店‧台南西門館振興券晚鳥優惠，Cozzi KITCHÉN餐點第2項5折。（和逸飯店提供）

和逸飯店‧台南西門館振興券晚鳥優惠，凡用餐即可以139元優惠價加購奇趣操場暢遊券。（和逸飯店提供）

板橋凱撒32樓泳池情境照。（板橋凱撒提供）

板橋凱撒女王養成記專案。（板橋凱撒提供）

歡慶3月8日婦女節，各家業者為感謝各行各業女性在各種不同領域的投入和奉獻，推出各項優惠活動來寵愛女性，頂級飯店也鎖定女性推出專屬女王、媽媽方案，板橋凱撒祭出「女王養成記」住房專案，可享免費光療、塔羅占卜，和逸飯店‧台南西門館攜手百老匯音樂劇《貓》，住房搭配國際級饗宴。

板橋凱撒祭出「女王養成記」住房專案， 7日起至4月30日入住每晚2799元起，專案包含自助早餐買1送1，隔日延遲退房及Clarins克蘭詩旅行組等多重好康，3月期間每週3也提供女性房客專屬免費活動美甲光療或塔羅牌占卜體驗 ，詳情可洽02-8964-3968。

和逸飯店‧台南西門館攜手百老匯《貓》音樂劇即日起至10日推出1泊1食住房專案，含自助式早餐及音樂劇門票2張，價值5600元，每晚7999元起，加入AMAZZING CLUB會員訂房再享額外5％折扣，振興券晚鳥加碼即日起至4月30日 Cozzi KITCHÉN推出消費餐點第2項5折，加入會員再加贈精選蛋糕。

Cozzi KITCHÉN主廚結合台南在地滋味與創意烹調手法，設計出「台南虱目魚沙拉盤佐泰式醬」和「奶油南瓜濃湯附府城蝦餅」，另外也專為小朋友設計獨享套餐，提供家長假日遛搭小孩好去處，消費用餐，可用優惠價139元加購奇趣操場暢遊券，小火車、電動車多款遊戲設施讓小朋友開心玩，詳情請洽Cozzi KITCHÉN餐廳06 -702-6699。