新北市教育局公布公立及非營利幼兒園招生作業辦法，111學年度起將新北市29個行政區依地緣鄰近性畫分9大分區，將原登記入園資格「設籍該行政區幼兒」改為「設籍或寄居於欲選擇幼兒園所在行政分區幼兒」。民眾向新北市議員張維倩投訴，雖然是鼓勵就近入學，卻導致居住行政區交界的幼兒無法就讀自己學區。張維倩建議，市府應研議放寬或採取學區制。教育局表示，已納入考量並將修正。

新北市教育局為保障幼生就近入學，上周公布修訂111學年度簡章草案，在每1幼兒以登記1幼兒園為限原則下，將原登記入園資格設籍該29行政區改為9大行政分區。

張維倩表示，改為9大分區後，中和區與永和區是屬於「雙和分區」，已接到許多住在中和與板橋交界民眾反映，住在中和中山路三段靠近板橋處，若以學區來說應就讀海山國小，但以教育局公告的分區抽籤，要就讀海山國小就會往後一個順位，可是都會區每個公幼的備取人數動輒百位，若是依照市府的設定，往後一個順位就幾乎等於抽不到公幼，造就住隔壁卻抽不到的現象。

張維倩說，分區抽籤資格導致民眾無法就近學區內公幼就讀，市府應研議放寬或採取學區制，像是鄰近的台北市公立幼兒園就針對5足歲幼兒於第一階段優先入園招生有學區限制，市府應檢討今年擴大分區抽籤制度，以解決學區內幼兒無法就讀的問題。

教育局表示，有零星個案學校所屬學區有跨行政分區情況，為保障幼生就近入學權益，已將此類情況納入考量並擬具完整公平的配套措施，預計於簡章進行修正，將幼兒所在國小學區及行政分區皆納為優先資格。

此外，111學年度招生簡章預計於4月上旬公告，於5月下旬前開放報名，家長可至新北市幼兒教育資源網下載參閱相關資訊。