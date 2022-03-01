在職場上心直口快、太正直，有時候因此招人怨，不過運勢命理網站「靈匣網」點名，牡羊座、射手座、獅子座、金牛座、天秤座的人簡單正直，在職場容易吃虧，卻能逢兇化吉。

▍牡羊座

牡羊座的人待人接物都很熱情，對待朋友都特別仗義，只要是自己認定的朋友，那就要用盡全力保護他，不讓他們受到傷害。同時牡羊們很善良，他們可以為了保護弱小而仗義發聲，不怕得罪其他人，只為維護這個世界僅存的正義。但就因為是這樣，牡羊才會得罪其他人，但是牡羊不怕，他們有能力保護自己。

▍射手座

射手座的人很灑脫，從不會因為一點小事就斤斤計較，同時射手們很有原則，他們知道什麼該做什麼不該做，知道自己想要的是什麼，但射手們不會自找麻煩，在職場上過得相當舒適，不過有時候射手的舒適會讓別人嫉妒，從而找事，但射手總是能夠化險為夷，因為射手們從不在乎別人怎麼想。

▍獅子座

獅子們的正義感很強。遇到不公平的事情，獅子們會選擇發聲，幫助被欺負的人討回公道。獅子們很直接，你們錯了就是錯了，直接指出錯處。在獅子座的心裡，潛意識認為自己是強者，那麼就有責任保護其他人，獅子的這種正直有時候會引起其他人的不滿，因此陷害獅子，但獅子們從來不會怕，因為有能力解決這一切。

▍金牛座

金牛座的為人隨和，有時候比較沉悶，金牛們口才可能不是很好，可能因此讓人誤會，除此之外，金牛們還是原則性很強的人，他們認定的對錯那就一定要堅持到底，這也是金牛正直的一面。所以面對不正直的事金牛會很憤怒進而反抗，這會激怒一些人，但惡勢力畢竟是惡勢力，金牛們的人緣很好，朋友們會幫助金牛。

▍天秤座

天秤座追求和諧、追求正直，他們討厭吵架，討厭有人搞小動作。天秤們的眼裡容不下沙子，不能有一絲一毫不正直的存在，所以當天秤遇到這種事情的時候，會盡力幫助。雖然因此損害自己的利益，但是天秤不怕，面對小人的挑釁，天秤都是能避就避，假裝看不見，但真的避不了也無防，天秤相信正義會戰勝邪惡。