俄羅斯對烏克蘭發動軍事攻擊，歐洲等西方國家對俄羅斯發動制裁、關閉領空，不准俄羅斯飛機飛越；俄羅斯也揚言反制，制裁大戰戰火燒到航空業。微信公眾號「最英國」提醒民眾，出入俄羅斯的航班被封，意味國際航線將遭受巨大影響，想要從歐洲轉機回中國的旅客可能就更加困難。不過，國籍航空雙雄華航與長榮，從去年9月阿富汗局勢動盪開始，就轉而申請中國大陸領空飛往歐洲，因此不受影響。

微信公眾號「最英國」提醒讀者，從歐洲飛往東亞的航線，大多數必須途經俄羅斯上空的西伯利亞。如果俄羅斯對歐洲航空公司關閉領空，那麼目前歐洲航空公司只能停飛東亞航班，包括中國、日本和韓國等目的地。

目前已知，2月27日晚上從阿姆斯特丹飛往杭州的航班荷蘭航空KL831已經被取消，有部分乘客滯留阿姆斯特丹機場。換句話說，可能未來幾個月想要在阿姆斯特丹、巴黎、法蘭克福、赫爾辛基、斯德哥爾摩等歐洲國家的轉機回中國的旅客，可能要另找其他途徑。

法國航空也表示，暫時中止往返中國、韓國和日本的航班，尚不清楚何時恢復。法航將根據法國和國際當局的指示，研究飛行計畫選項以避開俄羅斯領空。

不過，和俄羅斯友好的中國大陸，陸籍航空公司沒有受到影響，還是可以繼續使用西伯利亞航路，進入俄羅斯領空並落地歐洲國家。

至於台灣兩大國籍航空雙雄華航與長榮，在歐洲也有不少航點，例如英國倫敦、法國巴黎、荷蘭阿姆斯特丹、德國法蘭克福等，以往使用北極航路、飛越西伯利亞領空是選擇之一。據了解，自去年9月美軍自阿富汗撤軍，阿富汗局勢動盪以來，為了避開不安全的領空，華航與長榮每個月向中國大陸申請，飛越烏魯木齊上空、經中亞飛往位於歐洲的航點。

面對俄烏大戰可能衝擊歐洲航空公司直飛中國大陸的航班，中國籍旅客恐怕必須事先做好備案，找尋經第三地轉機的航線才能回到大陸。這塊大陸轉機旅客的市場大餅，台灣看得到卻吃不到，除了法規因素外，疫情也是重要關鍵。

受限於中國大陸現行法令，大陸旅客無法赴台灣中轉飛至第三地，也無法從其他國家飛來台灣，中轉回大陸。在馬政府執政時期，台灣曾多次想和大陸協商，開放陸客赴台灣轉機議題，但陸方遲遲沒有點頭答應。

疫情發生之後更不可能。台灣現在飛往大陸，只剩下北京、上海、廈門、成都等4個航點，尤其是北京，由於兩岸航線既不是大陸國內線，也不算國際線，其特殊性讓華航、長榮可維持直飛北京的航班，而美國、日本、南韓等外籍航空，則無法直飛北京。日韓的商務客要進出大陸，只能選擇距離最近的大連或青島。

2月25日，在英國首相強生宣佈禁止俄羅斯國際航空公司的航班降落在英國後，俄羅斯也立刻宣佈禁止英國飛機進入其領空。歐盟隨後跟上，2月27日晚也宣佈對俄羅斯飛機實施全面禁飛令，禁止俄羅斯航空飛行器進入歐盟的領空、或降落在歐盟任何區域領土之上。

歐盟委員會主席烏爾蘇拉·馮德萊恩表示，「俄羅斯飛機」包括俄羅斯擁有、在俄羅斯註冊或由俄羅斯控制的飛機。所有此類飛機現在都無法降落、起飛或飛越任何歐盟國家，包括私人飛機。馮德萊恩表示，歐盟還將禁止俄羅斯國有新聞媒體Sputnik和Russia Today，以防他們在歐洲發佈虛假信息。

目前，包括英國、芬蘭、荷蘭、德國、義大利、法國、葡萄牙、西班牙、挪威等近30個國家，已禁止俄羅斯飛機進入領空。

俄羅斯向西飛越歐洲的可選航線幾乎完全被封。俄羅斯國際航空公司也立刻採取反制行動，表示將取消所有飛往歐洲目的地的航班，直至3月13日另行通知後續行動。另外，美國的達美航空公司表示，將暫停與俄羅斯航空公司的航班預訂協議。