「直播天王」連千毅以獨特叫賣風格走紅，直播身後不乏有辣妹入鏡，不過都比不上她的愛妻，有著「真人版娜美」封號的石帕玉，今（1日）在臉書曬出夫妻倆同框甜蜜合照放閃，只見愛妻一身性感火辣裝扮坐在床上，立刻搶盡眾人目光。

連千毅在臉書曬出與愛妻同框的甜蜜合照，接著表示：「老婆娜美今天坐高鐵來找我，我來接她，這陣子非常忙碌，都沒帶她 好好吃頓飯」，心疼她必須辛苦的一打二帶2個兒子，打算好好請客慰勞一下，沒想到愛妻表示不用太鋪張，簡單吃個燒肉就好，眼見愛妻如此貼心，讓他忍不住大讚：「這八年來，她沒變過，一樣的樸實無華，在家相夫教子，給她的零用錢都存起來，不會亂花，真的是很乖巧」。

雖然夫妻同框甜蜜合照閃瞎眾人，但是愛妻性感床照更是搶盡眾人目光，只見她坐在床上露出一雙修長美腿，搭配黑色絲襪，讓人充滿遐想，此外，她身穿低胸緊身皮裙，不僅傲人上圍幾乎要炸出，還擠出一條深溝，令人稱羨的魔鬼身材立刻引起話題。

對此，網友紛紛留言：「成功男生背後都會賢德女子挺他」、「你上輩子修來的，真的是好老婆，珍惜一切」、「漂亮又賢慧，你娶到一個好老婆啊」、「樸實無華，原來要穿這樣，太美了」、「嫂子真的好漂亮喔！要給嫂子一個讚」。