後龍鎮過港3號隧道南端步道將改善成自行車道。（謝明俊攝）

縣府改善後龍過港隧道環境景觀，讓隧道內部更有看頭。（謝明俊攝）

苗栗縣海線風光明媚，縣府推動慢魚海岸計畫，計畫建置完整的海岸自行車道，讓遊客可以一路由新竹騎至通霄鎮白沙屯拱天宮，目前獲得中央補助3千萬元經費來改善後龍過港隧道南端步道，完成完整的綠光自行車廊道。

苗栗縣府文觀局積極推動苗栗慢魚海岸計畫，除帶動傳統產業發展外，同時推動小鎮深度體驗遊程。為擴大慢魚海岸計畫，縣府爭取交通部觀光局補助4000萬元，用於「後龍海風景觀廊道服務設施優化工程計畫」，將改善海風綠光景觀廊道沿線，並改善過港隧道南端步道空間，串接至白沙屯拱天宮，形成1個完整的海岸綠光自行車廊道。

文觀局表示，這項計畫主要是串聯後龍鎮好望角至通霄鄉精鹽廠周邊路段以及白沙屯拱天宮文化遊憩區，因而向中央觀光局提報，計畫施作內容包含後龍海線自行車遊憩設施修繕、過港隧道景觀環境工程、白沙屯拱天宮陶磚鋪面佈設、路面意象彩繪、照明美化工程等等。

縣府文觀局長林彥甫表示，這項計畫工程位於海線鄉鎮後龍與通霄，周邊觀光遊憩據點豐富多元，同為苗栗縣重要的觀光自行車旅遊線之一，尤其是先前已經完工的西湖溪自行車專用橋，將海風綠光自行車廊道重要環節連結後，未來加上本段自行車道改善完成，將可整合海線觀光亮點及文化行銷，帶動苗栗地方產業觀光。

同時，未來待新竹至苗栗的海岸自行車道正式完工打通後，遊客可以由新竹一路騎到苗栗後龍、通霄，縣府歡迎屆時歡迎全國民眾造訪苗栗海線，來一場自然生態及民俗文化體驗的遊程。