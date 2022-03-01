「烏雲」罩頂，尤以五大壽險金控持有俄羅斯債券的情況最受矚目，而根據第一金投顧對於俄烏情勢最新出爐的評估報告，五大壽險型金控裡，截至2021年底，以新光金256億的持有部位佔淨值比重最高，達10.27％，而國泰金持有282億元的部位，則為五大金控裡規模最大，佔淨值比重3.28％。

此外第一金投顧也觀察到，近期高收益債利差已逼近4個百分點，雖然遠低於2020年3月的10個百分點，顯示目前市場並非真的看到大規模違約的風險，但緊縮預期已讓風險偏好逐漸收斂，高收益債指數1月報酬率為負2.7％，2月至月中再跌1.5％，高收益債基金在今年以來至2月上旬已淨流出134億美元：「約已回吐去年淨流入的四分之一。」

根據第一金投顧所整理彙總的資料，五家金控旗下壽險公司持有俄羅斯債券，佔淨值比重介於2.07％至10.27％之間，分別為中信金2.07％、富邦金2.11％、國泰金3.28％、開發金4.82％、新光金10.27％。至於對每股淨值的影響，依據股本與淨值規模的不同，以國泰金每股約影響2.14元最高，其他壽險型金控分別介於0.44元至1.58元不等，分別為中信金0.44元、開發金0.98元、新光金1.83元、富邦金1.58元。第一金投顧指出，五大金控旗下大型壽險子公司相關的俄羅斯投資部位也都以債券為主，五大金控合計949億，目前以國泰金曝險最大，但佔總資產占比僅0.25％、佔淨值3.28％，新光金曝顯第二大，佔總資產佔比0.56％、佔淨值達10.27％。

法人指出，由於各壽險公司都把這些債券列在持有到期部位居多，因此若俄羅斯債券違約，不會反映在每月公布的獲利損益中，而主要會呈現在淨值的波動。

對此第一金投顧分析，因過往俄國償債能力佳、加上利率又高，信用評級也不錯，屬於新興市場的熱門標的，保險業資金也大量持有，而目前國內壽險業者的海外投資逾19兆元，以投資俄羅斯1470億元的額度，占比約0.77％，部位比重雖然不高，但若相繼發動戰爭，此時俄羅斯債券違約機率也大增，雖然曝險部位佔各大金控總資產占比低，壽險業俄羅斯債券大多放在OCI項下，不會直接影響損益，但仍需觀察後續風險。第一金投顧也引述最新的統計分析指出，目前包括保險、銀行、證券的金融業國內外股、債投資金額接近30兆等值台幣，達29.61兆元，其中保險業就有21.82兆元，且18.94兆元是投資債券，股債投資合計已佔保險業者可運用資金的72％。