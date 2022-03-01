保戶今年初似乎不急著用錢。壽險業從今年1月1日啟動的第二次保單紓困貸款，到2月底僅2829位保戶申請，申貸金額2.53億元，且2月僅增加785人、增貸約6700萬元，若以此速度、大環境未讓保戶出現新的資金需求，則第二次保單紓困貸款恐不到4億元。

史上第一次的大範圍保單紓困貸款是2021年7月1日啟動，針對受新冠肺炎疫情影響經濟及收入的保戶，提供每人在每家壽險公司最高可用保單借10萬元、且三年單一利率1.28％，7月一啟動，平均每天近4400人申貸，平均每天申貸金額逾3.9億元，最終到9月底，共有近16.2萬人申貸，申貸金額逾144億元，壽險公司也從寬核貸，共有逾16萬人取得保單優惠貸款，總貸款金額142.65億元。

今年1月緊接著開辦的第二次保單紓困貸款，申貸人數及金額明顯不如去年，且二個月人數及金額還不如去年的二天。

推估二次保單紓困貸金額及人數大衰退的原因有三，一是第二次保單紓困貸雖條件一樣，不過壽險公司這回要求相關紙本證明，核貸比去年嚴謹，二是目前疫情已不如去年第三季緊張，受影響者人數減少，三是可貸款的保單必須有保價金、且主要是新台幣保單，可動用者去年可能就已申請，今年可貸額度不多。

到2月25日放長假前，壽險公司共核貸2696人，核貸金額2.39億元，平均每人約貸8.67萬元，與去年7到9月的第一回相比，當時平均每人核貸8.89萬元，平均貸款金額亦明顯下降。

第二回保單紓困貸將到3月底截止，若大環境沒有重大改變，讓保戶出現新的資金需求，例如股市大回檔，有保戶可能需要資金回補或進場，估計第二回保單紓困貸總核貸金額可能在3億元上下，極難突破4億元。