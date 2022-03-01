在俄羅斯發布對外資禁賣有價證券的「反制裁」措施之後，據金融圈人士透露，有6家境外投信已作出決定，並已陸續通知銀行代銷通路告知客戶，包括瑞銀、匯豐、摩根大通、百達、施羅德、法巴等發行境外基金的外商投信，已決定暫停受理客戶贖回，或是申購新基金，對此銀行隨即也將對旗下財管客戶發出正式通知。

其中，匯豐及法巴「暫時」還願受理客戶對原基金的贖回，但不開放受理新申購基金及轉入，而瑞銀、摩根大通、百達、施羅德則連同原基金的贖回，也全面暫停。據相關人士指出，上述的跨境基金，全部都是單一的俄羅斯股票型基金，或是新興歐洲股票型基金（主要與東歐有關）。

在這種情況下，基金投資人可說「想跑也跑不掉」；對此代銷這些跨境基金的銀行業者無奈指出，俄羅斯政府下「禁賣令」、俄股市暫停交易之外，債券價格也爆跌超過3成，因此只能希望客戶先觀望，看看情勢會否改善，由於價格實在跌太多，現在出場未必比較有利。

很多投資戶人心惶惶，但也有人想「危機入市」，只是想買的投資人也買不到。銀行代銷通路指出，想「利自險中求」的投資人不在少數，228連假過後就接到不少想「抄底」的電話，但外商投信此時都拒接新單。

至於「目標到期債基金」，目前已知，已有外商投信所發行以歐洲為主的新興市場目標到期債，將在4月初到期，該投信公司已在評估是否向金管會提出「延後贖回」的申請，對此業界人士指出，投信業者能否對所發行的基金要投資人「延後贖回」，這要看金管會是否核准，除了國內投信業者所發行的目標到期債基金之外，多數的目標到期債基金為境外投信所發行，而且國人投資這些外商投信發行的俄羅斯相關基金規模達354億，比國內投信業者的俄羅斯基金規模多出快1倍，接下來這些境外投信業者所發行的目標到期債基金，屆期能否讓投資人如期贖回，已成為投資人高度矚目的焦點。

銀行代銷通路分析，倘若是全押俄羅斯債券的目標到期債基金，以目前俄國政府公債暴跌的程度，要如期贖回的確變數很大，但倘若有分散到其他的國家，賣債變現的彈性較高，未來一個月俄國受金融制裁的情勢會否改善，還是隨著俄烏戰事拖延而持續惡化，是最重要的關鍵。