名人堂球星吉特（Derek Jeter）辭去馬林魚執行長之後，美媒開始報導馬林魚內部的可能問題，《紐約郵報》指出吉特的本意並不只是賺錢，他是真心想要振興球隊。然而老闆施曼（Bruce Sherman）季外的決策反覆，讓吉特大失所望，終於導致他的離去。

大聯盟封館之前，老闆施曼承諾吉特在勞資談判結束後，將會花費1000萬至1500萬美元（新台幣4.2億）來補強球隊。不過施曼中途反悔了，同時吉特看出施曼其實只想賺錢而不想贏球，這表達在他的離職聲明中：「球隊的未來願景已和我5年前來到時不同，是時候讓我在新球季開打前離開。」

馬林魚內部的權力鬥爭也是吉特出走的原因，吉特進駐之初就針對前球團的4位特別助理，每個人10萬美元年薪重砍一半，導致4人全數拂袖而去。吉特同時從紐約洋基挖角蓋瑞丹波（Gary Denbo）擔任自己的副手，丹波曾是洋基球員發展與球探部門的副總監，他被認為是吉特信任的人。然而美媒《The Athletic》報導，丹波在球團內部風評不佳，有人把馬林魚管理不當的帳算在他頭上。

吉特後來聘請華裔Kim Ng（中文名伍佩琴）擔任總管，史上首位女性總管。丹波和伍佩琴兩人誰在老闆面前擁有更大的發言權，外界尚不清楚，推測丹波應該會留下，同時伍佩琴的權力得以擴張。此外《紐約郵報》報導，施曼沒有說過要賣球隊，但是邁阿密當地有許多願意接手球隊的金主。