衛福部宣布自3月1日至3月31日適度放寬防疫措施，長榮鳳凰酒店（礁溪）同步推出「醫護用餐優惠專案」，感謝全國醫護與公衛人員的辛勞。即日起凡持醫療院所、衛生局所等相關工作證，至長榮鳳凰酒店（礁溪）的桂冠自助餐廳用餐，早、午、晚餐皆適用，且不分平假日，消費一客即享原價7折之優惠，單人最高可折扣近5百元，優惠活動自即日起至3月31日止。

長榮鳳凰酒店（礁溪）表示，這已是COVID-19疫情爆發以來的第三個春天，誠摯感謝全國醫療院所與公衛人員，正因為有他們不眠不休的辛勞及付出，才能守護住臺灣。在衛福部宣布3月1日至3月31日適度放寬防疫措施的同時，長榮鳳凰酒店（礁溪）也同步推出「醫護用餐優惠專案」向抗疫英雄致敬。凡醫療院所、衛生局所等醫療從業人員持本人工作證，至長榮鳳凰酒店（礁溪）的桂冠自助餐廳用餐消費，即享原價7折之優惠，優惠不分平假日，且早、午、晚餐皆適用。醫護優惠價折扣換算後，早餐每客只要315元；午晚餐更划算，每客原價加服務費為1298元，醫護優惠價只要826元，折扣近5百元。長榮鳳凰酒店（礁溪）「醫護用餐優惠專案」實施到3月31日止，為全國醫療從業人員加油打氣。

長榮鳳凰酒店（礁溪）桂冠自助餐廳「醫護用餐優惠專案」，自3月1日起至3月31日止平假日的早、午、晚餐皆適用。優惠內容為大人早餐享優惠價315元/位，大人午/晚餐享優惠價826元/位，以上優惠價皆不再另加服務費，但不得與其他優惠合併使用。