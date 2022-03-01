俄烏之戰愈演愈烈，受到境外俄股基金也陸續宣布暫停申贖。國內共有六檔境外俄股基金，其中瑞銀、百達、摩根俄股基金皆已宣布暫停申贖，其他相關的新興歐股基金有踩到俄羅斯的也宣布暫停申贖。基金公司表示，據了解台灣註冊的境外俄羅斯基金應已全面暫停申贖至市場流動性恢復正常為止，投資人也勿驚慌，現在殺出只會殺在低點。

據基金平台基富通公告，已收到瑞銀投信通知，瑞銀（盧森堡）股票基金公司董事會決議暫時停止瑞銀（盧森堡）俄羅斯股票基金（美元）的淨資產價值計算，以及暫時停止該基金股份的申購、贖回及轉換（含既有定期定額扣款），並自2022年2月25日起生效，以保護該基金投資者的權益。

百達投顧也已通知，有鑑於烏克蘭、俄羅斯局勢相關之當前及不斷變化的情況，百達董事會已決定自2022年2月28日起暫停計算百達-俄羅斯股票基金之資產淨值，直到董事會進一步決定為止。

百達投顧指出，2022年2月25日交易截止時間前百達-俄羅斯股票基金的申購、買回及轉換請求，將依公開說明書之規定交割；於2022年2月25日交易截止時間後本基金的買回及轉出請求，將遞延至暫停期間後的第一個評價日進行；於2022年2月25日交易截止時間後本基金申購（含既有定期定額扣款）及轉入請求則將予以拒絕。

摩根投信也公告，摩根俄羅斯、新興歐洲股票基金即日起暫停交易「包含新申購、轉申購、定期（不）定額、買回（含轉買回）申請」

由於俄羅斯和烏克蘭間的衝突不斷升級，已嚴重影響正常市場交易條件。境外基金管理機構認為「摩根新興歐洲股票基金」和「摩根俄羅斯基金」之投資處置和基金評價在實務上已不可行，已於2022年2月28日起發出通知，即日起暫停計算該兩檔基金之淨資產價值，以及暫停所有的申購與買回交易。

自2022年3月1日起（含3/1）暫停受理兩檔基金之交易（包含新申購含轉申購、定期（不）定額、買回（含轉買回）申請）。本次暫停計算基金淨資產價值與基金交易是基於特殊情況，與一般情況下（如因基金大部分投資市場遇國定例假日之暫停交易不同。故自暫停交易起將不提供收單服務。