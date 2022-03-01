俄羅斯與烏克蘭兩國代表團2月28日在白俄羅斯東南部靠近烏邊境的戈梅利州舉行談判。談判結束後，雙方均表示，將各自返回國內進行磋商，為下一輪談判做準備。新華社報導，分析人士認為，此次談判能夠實現非常不易，談判結束後雙方的表態也相對克制與平和，但鑑於雙方當前在許多重要問題上分歧巨大，危機化解之路將漫長而艱難。不過，俄聯邦民族關係委員會委員稱，談判無疑是一個積極信號，表明俄羅斯準備透過外交途徑解決問題。

此次談判持續5個小時，結束後，俄烏雙方分別進行了非常簡短的情況通報。烏方代表團成員、總統辦公室顧問波多利雅科表示，首輪談判主要目的是討論烏境內停火等問題。目前，雙方代表團已經各自返回本國首都進行內部磋商。他同時確認，雙方討論了近期舉行第二輪談判的可能性，隨後在社交媒體上表示，談判進行得非常困難，但是並沒有任何「強制性的最後通牒」。

據塔斯社2月28日報導，俄方代表團團長、總統助理梅金斯基在談判結束後對媒體說，雙方代表詳細討論了議程上的所有議題，找到了一些雙方預計可以達成一致立場的議題。他同時透露，下一輪談判將於近日在白俄羅斯與波蘭邊境地區舉行，雙方對此已經達成一定共識。

新華社報導指，俄聯邦民族關係委員會委員波格丹·別茲帕利科透露，「談判無疑是一個積極信號，表明俄羅斯準備通過外交途徑解決問題」。俄方談判代表、國家杜馬國際事務委員會主席列奧尼德·斯盧茨基則表示，雙方已在談判中找到可以取得進展的領域。分析人士認為，此次談判能夠實現非常不易，談判結束後雙方的表態也相對克制與平和，但鑑於雙方當前在許多重要問題上分歧巨大，危機化解之路將漫長而艱難。