苗栗縣政府為活絡縣內經濟產業，去年10月配合中央政府發行的五倍券，規畫「苗栗旅遊節」，鼓勵遊客到苗栗旅遊、消費，就有機會抽中百萬休旅車等總值上千萬的大獎。活動進入倒數計時，昨日是最後一天，苗栗縣府在南庄遊客服務中心及頭份尚順廣場加碼推出大型扭蛋快閃，鼓勵遊客把握228連假「最後衝一波、用栗買起來」，成功吸引人潮帶動商機。

苗栗縣府文觀局長林彥甫說，這兩年受疫情影響，許多商家面臨來客數下降衝擊，為提振商機，縣府推出苗栗旅遊節，鼓勵大家到苗栗來消費，從10月8日到2月28日只要在苗栗合法稅籍商家消費，或是在合法旅宿取得發票或收據，前往旅遊節官網上登錄發票，就可以參加抽獎，獎項內容有百萬休旅車、GOGORO、10萬現金等大獎。

根據統計，這次苗栗旅遊節登錄發票總額已逾6億5000萬元，昨日就是登錄的最後截止日，縣府文化觀光局利用228連假，推出大型扭蛋「振興號」快閃活動，並安排獲得兩次Top Rapper頭銜的饒舌歌手Yappy等歌手團體輪番演出，現場還有特色市集，縣府在活動最後倒數幾天，鼓勵民眾把握良機最後再衝一波。

縣長徐耀昌表示，迎接228連假到來，交通部觀光局統計，苗栗縣平均訂房率超過7成2、居全台之冠，顯示遊客對苗栗有很高的青睞度，而苗栗不僅有南庄和三義雙國際慢城，不論山線或海線，18鄉鎮市也都各有特色景點和人文風情，現在又是賞花、採草莓、泡溫泉最佳時節，歡迎民眾前來感受迷人的客家風情及山城之美。