周二公布的調查數據顯示，由於新冠疫情影響，俄羅斯製造業活動在二月出現萎縮，其中新訂單為近6個月首見下跌。

IHS Markit製造業採購經理人指數(PMI)在二月跌到48.6，低於一月的51.8，讀數並且跌到50榮枯線以下，為去年9月以來首見。

IHS Markit資深經濟學家Sian Jones說，市場需求疲弱，疫情的持續影響，導致產出和新訂單出現自2021年8月以來首見的下滑。

新出口訂單以近4個月最快速度下跌。另一方面，供應商成本上升和物流問題繼續干擾供應商的交貨活動，讓通膨問題加劇。

根據該調查，製造業的就業活動也面臨自2021年8月以來最快速下滑。調查並沒有指出俄羅斯因軍事入侵遭到西方制裁的問題。

Jones說，製造商對於未來一年的前景感到樂觀，樂觀情緒並未受到當前低迷的需求和持續的不利因素的影響，並達到2019年8月以來的最高水準。