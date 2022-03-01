3C通路商全國電、燦坤去年獲利分別創下歷史新高、9年新高，擬配息5元、3.54元，殖利率近6%、9%，上周五均獲外資轉買超，全國電盤中創下去年10月12日以來近5個月高點，收漲1.45%；燦坤跳空亮燈鎖住39.75元漲停，上漲3.6元，量能較前一日成長3倍，創下去年12月10日以來近3個月高點。

全國電(6281)去年營業收入207.90億元，年增6.7%，首破200億元，營業毛利39.05億元，營業利益7.56億元，稅前淨利7.50億元，本期淨利5.99億元，歸屬於母公司業主淨利5.95億元，年增2.4%，基本每股盈餘6.05元，營收、營業利益、獲利、EPS同步衝上歷史新高。董事會決議股利分派，110年度盈餘分配之現金股利5元。公司並於6月17日召開股東會，地點位於新北市五股區五工六路五十五號本公司二樓202會議室。以周二收盤價84.1元計算，現金殖利率5.94%。

五倍券消費力度強勁，加上受惠企業年終獎金以及春節除舊布新推升，元月營收創下同期新高紀錄，推升首季業績可期。而五倍券預計4月底到期，有望再掀到期消費熱潮，接下來緊接著是夏季清涼的空調、電風扇等旺季，持續激勵第二季、第三季動能。

燦坤(2430)去年營業收入227.10億元，年增16.21%，營業毛利36.09億元，毛利率15.9%，年增0.31個百分點，營業利益8.12億元，營利率3.58%，年增1.41個百分點，稅前淨利8.12億元，本期淨利6.53億元，歸屬於母公司業主淨利6.53億元，年增112%，基本每股盈餘3.93元，較前年1.85元倍增，並創9年來新高。董事會決議股利分派，110年度盈餘分配之現金股利3.54元，創近10年新高，配發率逾9成，除息交易日為3月16日，最後過戶日為3月17日，停止過戶期間為3月18日至3月22日，除息基準日為3月22日。公司為強化資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理減資退還現金，減資金額4億9668萬8250元，減資比率29.8367127%。公司並於5月16日召開股東會，地點位於台北市內湖區堤頂大道一段331號6樓。以周二收盤價39.75元計算，現金殖利率8.90%。

燦坤調整營運體質有成，去年第四季營業收入59億元，季增5.5%、年增18%，毛利率16.3%，季增0.8個百分點、年增0.1個百分點，營利率3.9%，季增1.1個百分點、年增1.4個百分點，稅後純益1.97億元，季增64.2%、年增97%，每股純益1.18元，較去年第三季的0.72元成長。