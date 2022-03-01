澎湃新聞1日報導，聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC）2月28日發布最新報告，科學家表示，人為造成的氣候變化，正給自然界造成危險而廣泛的破壞，雖然報告重點關注在全球和區域層面分析，但討論的許多變化，都與中國有關，在引用研究中，多處提及中國將是受氣候變化影響最大國家之一。

該報告是自2014年IPCC第五次評估報告發布以來，對氣候變化影響和適應氣候變化戰略最全面的評估。由來自全世界的270名作者共同撰寫，引用超過3萬4000篇科學論文。主要關注氣候變化的影響，適應與脆弱性。來自195個國家的政府官員逐條審閱並批准了第二工作組報告及其《決策者摘要》。

澎湃新聞報導，雖然IPCC第二工作組報告重點關注在全球和區域層面的分析，但討論的許多變化，都與中國有關，在引用的研究中多處提及了對中國的影響。

例如，報告指出在全球範圍內，如不能削減溫室氣體排放，地球的熱度和溼度將挑戰人類忍受的極限，中國將是最受影響的區域之一。

報告中引入的溼球溫度（wet-bulb temperatures）概念（即一種綜合考慮溼度和溫度的評估標準）顯示，如果溼球溫度達到32℃，則具有較強氣候適應能力的人也無法正常工作。如果溼球溫度達到35℃，則即使是健康成年人，也無法正常生存超過6小時。

根據報告，如果完成目前承諾的減排目標，中國大陸東部仍會有部分地區每年至少出現一次32℃的溼球溫度；如果實際排放量高於預期，則中國大陸東部的所有主要城市都將經歷32℃的溼球溫度，而部分地區，如華北平原，溼球溫度可能達到致命的35℃。

即使在較低的溫室氣體排放水準，中國大陸因高溫死亡的人數仍將上升。報告發現，即使全球升溫不超過1.5℃，中國大陸城市內每年與高溫相關的死亡率，將從每百萬人32人增加到每百萬人49到67人；如果減排進展緩慢，全球升溫幅度達2℃，則該指標將增加到每百萬人59-81人。而目前，世界正走在導致全球升溫2.5-2.9℃的排放路徑上。

此外，海平面上升和河流洪災也將威脅中國大陸農業、基礎設施和人民生命安全。

澎湃新聞報導，參與第二工作組報告撰寫的中國科學家，南方科技大學講席教授劉俊國說，未來氣候變化會對城市群發展造成很大影響，其中水資源是制約中國城市群發展最重要因素之一。水的問題一個面向是太少，就是水資源短缺，另外一個面向是太多，就是洪水內澇。還有一個面向是太髒，就是水質問題。

據報告中引用一項研究，到本世紀中葉，每年中國大陸約有9300萬人可能遭遇沿海洪水，到本世紀末將有1.2-1.4億人面臨威脅多。

報告顯示，海平面上升和河水氾濫給中國大陸帶來的經濟損失位居世界首位，如果按照當前承諾的時間表削減排放量，則到2080年代的直接損失估計為640億美元；如果排放量高、冰原不穩定，則損失將達到約1180億美元。

實際上，以上預測還可能低估了現實情況。報告指出，廣州是世界上最容易受海平面上升影響的經濟城市。據估計，如果排放量很高，到2050年，廣州每年將損失3310億美元，到2100年這一數字將上升到1.4兆美元。如果排放量能快速降低，到2050年，這一數字可能被限制為每年2.54億美元。

上海也可能遭遇海平面上升帶來的嚴重損害。根據報告中引用的一項研究，如果全球排放量和當地的沉降量很高，到2100年，上海的損失可能會達到1270億美元，如能完成當前的減排目標，則大約損失420億美元。該研究也指出，每年有0.1％幾率發生的洪水將淹沒上海約19％的地區，水深至少25釐米；如在高排放情景下，到2050年，淹沒面積將上升到總面積的44％，到2100年將上升到76％。

在全球範圍內，高溫和極端天氣事件（如乾旱、熱浪和洪水）都會影響農作物的正常生長。如果全球溫度繼續上升，將導致越來越多的農作物減產。報告引用的一項研究顯示，由於氣候變化和淡水需求的增加，到2050年，中國大陸將有高達47％的人生活在缺水狀態，而現在只有約34％。