懸空的門要通往哪裡？一名網友發現一處民宅，2樓竟然有「通往天堂的門」，因少了樓梯供出入，好奇這樣的設計是為了什麼？萬一裡面有人走出來，保證秒摔下樓。內行網友透露，這種門有它的典故，台南人都知道。

原PO在臉書社團「爆廢公社」分享，他經過一處老舊透天厝時，無意間發現2樓竟有一個懸在半空的門，因沒有銜接樓梯，也沒有其他可供出入的設計，「這個門要走去哪？裡面的人走出來會掉到1樓吧」。

PO文分享後，逾5000網友討論熱烈，許多南部人說在南部其實很常見，「台南人一定懂」、「台南很多這樣的建築」、「這算一種半成品」、「二樓有神明廳，給神明進出的，祂們用不到樓梯」。

大部分網友指出，會看到這種設計，多和都市計劃有關，原本的門有樓梯，後來道路拓寬，佔據道路的房舍被打掉，「連樓梯一起拆了，才會變成現在這樣，有些人嫌不好看，乾脆改成窗戶」。