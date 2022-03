9m88日前在衛武營開唱。(爵士寶貝提供)

9m88上週連假接連於高雄衛武營以及台北松菸誠品展演廳舉行爵士演奏/唱會,希望透過表演其中的曲目,讓歌迷能夠在音樂現場體驗9m88及頂尖的樂手們演出爵士音樂的實力與魅力。

演唱會以內斂的〈Eyes〉、〈Tell Me〉兩首拉開序幕,並接連帶來被9m88戲稱改編的較為成人、比較有「胯下」感覺的〈九頭身日奈〉,以及讓9m88以俏皮音效與肢體穿梭全場,更讓每個樂器有著豐富表情的歡樂歌曲〈A Merry Feeling〉,9m88也接著獻唱《華燈初上》插曲〈月亮代表我的心〉,邀請Toshi以及Wico以一把吉他、一把口琴的配置帶來特殊的不插電編制。

她表示〈月亮代表我的心〉是一首歌詞和旋律簡單,卻不好唱的歌曲,她更打趣說道:「我希望大家可以舒服地坐著,享受每個樂器的聲音,睡著也不錯。我上次演出的主題是睡著跟醒著之間,那時候我踴躍地邀請大家睡著,但今天有各種驚喜,在這樣的狀態休息也是一件很美妙的事。」她更向歌迷喊話,即將在今年暑假前發行第二張專輯,希望大家能持續關注與支持。

在演唱〈如果可以〉時,9m88特別加入自己撰寫的較為黑暗的日記內容詩句,她表示近期與世界共感,有些紛紛擾擾希望可以透過音樂傳遞、發洩出來,也讓樂迷看見9m88的多種面向,不只有熱情、充滿能量的形象,亦有感性與知性的一面。因應爵士主題演出,9m88也帶來爵士標準曲〈I Get a Kick Out of You〉,與樂手們的精彩即興互動獲得大量掌聲。

林宥嘉獻上花籃祝福,花籃上特別署名「88 An gel :給」,乍看之下是「88天使」,由右至左讀出才發現是「給9m88」的雙關諧音,顯示出林宥嘉的獨特幽默感,也讓人看見9m88在圈內的好人緣。