苗栗縣政府3月5日將結合新竹林管處、頭屋鄉公所，在頭屋鄉文德宮旁木棧道舉辦植樹節活動，提供4000株樹苗免費索取，縣長徐耀昌呼籲鄉親踴躍響應植樹，綠化環境，打造低碳家園，為環境永續發展盡一份心力。

縣長徐耀昌、新竹林管處長夏榮生、副議長李文斌、縣議員楊明燁、張佳玲、徐筱菁、孫素娥、頭屋鄉長徐鑫榮、縣府農業處長李乙廷等人，1日上午在縣府大廳共同宣傳、啟動將在3月5日登場的植樹節活動。

徐耀昌說，今年的植樹月系列活動以「森活的碳循」為主題，希望鄉親能夠了解植樹護樹與造林減碳，是居住在這片土地上需要共同努力的重要課題，進而植樹減碳為自己的家鄉貢獻心力。

徐耀昌指出，為了因應地球暖化，希望透過種樹增加森林碳匯，朝淨零碳排目標前進，由於必須靠種樹才能讓地球降溫，因此期望透過植樹節活動推擴植樹造林及環境綠化觀念，將苗栗縣打造成低碳永續家園，為地球減碳盡份心力。

新竹林管處長夏榮生說，地球不能再增溫，而降溫必須種樹，因此，希望大家一起種樹，善盡公民責任，該處此次提供索取的杜鵑、茶梅等2000株樹苗都是原生種樹苗，希望在生長的土地上種植原生種林木，陪伴著大家成長，讓地球降溫，體現美好的生活。

3月5日上午在頭屋鄉文德宮旁木棧道舉行的植樹節活動，將表揚110年社區林業計畫績優社區、綠化有功人士及團體，同時安排精彩表演、有獎徵答、動物送養及晶片植入登記等，現場並準備田代氏石斑木、茶莓、杜鵑、萊特氏越橘、牛樟等共4000株樹苗，提供鄉親免費索取。

徐耀昌宣傳活動上也感謝公館鄉八百長春生技公司董事長彭任宏捐贈縣府3999株牛樟苗木，其中，2000株苗木及林管處提供的2000株樹苗在3月5日提供民眾索取外，其餘1999株牛樟苗木開放鄉鎮公所申請種植，讓縣府結合企業、民眾共同推動苗栗縣綠化環境工作。