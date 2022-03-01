德化工大廠巴斯夫2021年受惠產品售價提高25％、銷量提高11％雙助攻，集團營收786億歐元，年增33％，不計特殊項目的息稅前收益78億歐元，年成長118％，較2019年疫情前水準提升67％，規劃配息3.4歐元。基於2021年底股價，現金殖利率約5.5％。

強化長期能量，巴斯夫2022～2026年計畫資本支出為256億歐元，比前一計畫週期2021年至2025年期間高出27億歐元；主要來自於全新廣東湛江一體化基地以及電池材料業務這兩大關鍵項目。2022年計畫資本支出46億歐元，用於研發活動的年度預算約21億歐元。

巴斯夫歐洲公司執行董事會主席薄睦樂（Dr. Martin Brudermüller）表示，經歷2021年強勢復甦，全球經濟成長將在2022年趨於平緩。由於工業領域訂單積壓較多，預計全球工業生產將成長3.8％，化學產品生產成長3.5％，預測布蘭特原油每桶均價75美元。巴斯夫預計2022年營收達740~770億歐元，不計特殊項目的息稅前收益預計在66~72億歐元。

巴斯夫2021年集團銷售額及利潤顯著提升，不計特殊項目的息稅、折舊及攤銷前收益為113億歐元，較2020年成長39億歐元；息稅、折舊及攤銷前收益為114億歐元，較2020年上升49億歐元。優異利潤主要由化學品業務領域及材料業務領域所推動；表面處理技術業務領域及工業解決方案業務領域也對強勁復甦貢獻。

巴斯夫指出，汽車相關業務持續受到半導體短缺影響。2021年第四季原材料價格上漲、能源及物流成本增加，對所有業務領域收益造成不利影響；歐洲基地2021年因天然氣價格進一步上漲，導致額外成本約15億歐元，僅2021年第四季就達到8億歐元。為此，將在未來幾個月進一步大幅提高價格，以因應成本的急遽上漲，進而提高下游業務的收益。

此外，巴斯夫設立目標，2030年將二氧化碳排放量較2018年減少25％。2021年巴斯夫全年二氧化碳排放量為2020萬噸，較2020年2080萬噸有所降低。2022年預計全年二氧化碳排放量將在1960萬噸至2060萬噸間。