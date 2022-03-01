台積電近幾年在南部擴大投資，連帶周邊房地產、人口大幅成長，加上通膨、低利率、缺工的環境，帶動半導體產業S廊帶周邊蛋白區房市搶購旋風，房價一路往上飆升，隨仁武產業園區進入實質開發設廠階段，仁武成交價直接拉高至3字頭歷史新高，且建商為反應營建成本，多採先建後售，未來新推案可望站穩3字頭大關。

隨仁武產業園區進入實質開發設廠階段，仁武房價直接拉高至3字頭，創歷史新高。(記者張雅雲攝)

仁武產業園區是行政院積極推動南台灣半導體材料S廊帶計畫重要一環，高雄市長陳其邁指出，仁武產業園區第一期48公頃產業用地招商爆滿，是規劃進駐廠商數量的4.8倍，供應鏈廠商幾乎到齊，首批獲准進駐的半導體設備大廠天正國際新廠今年1月已動土，預計投資10億元擴建半導體及Mini LED機台產線，可望今年底完工投產。

高雄市經發局表示，仁武產業園區今年持續辦理入區審查及交地建廠，預計3年內如數完工，投資額及就業機會持續增加，更將與楠梓、橋頭等科技園區產生廊帶群聚效益。首波通過審查的9家企業，總投資額約42億元，完工投產後中長期可創造超過百億元產值、1368個工作機會。

產業進駐帶動仁武區域房市，加上人口紅利利多，高雄縣市合併12年以來，仁武增加2萬1275人，增幅29.3%，近年來房價漲幅驚人，2019年預售成交均價約在14~16萬元，根據最新實價登錄顯示，如今成交單價直接衝破2字頭天花板，已站上30萬元大關，預售案包括「行樂日和」、「興連城@99」成交價已出現3字頭行情。

立永國際總經理朱建雄分析，仁武有交通建設丶產業發展丶人口紅利3大優勢，不但距離台積電近，又與左營、三民、鳳山相鄰，開車5~10分鐘可上國道、漢神巨蛋購物廣場、高雄榮民總醫院等，生活機能便利，加上仁武產業園區招商成功，以及人口持續移入，近期買氣超旺，預估未來新推案房價將站穩3字頭。

多城國際董事長曾土城表示，總銷27億元「多城市Ⅱ」已動工，推案時程仍在評估，開價未定。(記者張雅雲攝)

未來仁武仍有不少指標案將陸續推出，包括多城國際、三發、浤圃、天玉等，多城國際董事長曾土城表示，多城在仁武84期重劃區推出「多城市Ⅰ」、「多城市Ⅱ」，共推出500戶造鎮案，其中「多城市Ⅰ」共237戶，開賣1年，2樓以上已全數完銷。

總銷27億元「多城市Ⅱ」已動工，推案時程仍在評估，開價未定。浤圃建設八卦案基地面積523坪將規劃地上15樓，總戶數104戶，採先建後售，朱建雄說，顯示今年主流會是先建後售，以往「預售即完銷」這類推案會大幅減少。