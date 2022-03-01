最近國際股匯市因烏克蘭、俄羅斯情勢紛擾不已，台股投資面大家關心，財經專家黃世聰在「聰明理財大小世」要來分析，600元的台積電到底可不可以買？

今年台積電曾經來到688元，現在一路跌到600元左右，對定存族或存股族甚至是小散戶或小白來說是不是買台積電的絕佳時間。

黃世聰認為，賣超的金額跟幅度都相當大，如果這次的賣超賣不下去，搞不好會讓台股變得更強，當外資持續在因為國際股市的震盪局面一直不斷的賣超，反而淬鍊出台股或許是今年最好的買點，未來股市就會有一波新的漲幅也不一定。

以今年的EPS目前法人預估約莫落在28至33塊，黃世聰表示，取中間值以台積電的EPS來說30元是絕對沒有問題。

黃世聰進一步試算過去台積電的本益比，如果低值約莫是落在15到20倍左右，但是因為現在台股的價位相對較高，若以本益比20倍推估，至少就是600元。

因此，黃世聰說，其實台積電已經出現一個近期最好的買點之一，加上600元的位置約莫是它的年線，台積電去年以來幾乎從來沒有跌破過年線，上一次跌破年線已經是2020年疫情爆發的時候，那幾次如果又在年線買了後來都會漲。

黃世聰指出，這一次又點到年線，除非台積電的年線開始慢慢略微走平然後往下轉，這樣可能會對台積電整體狀況產生不利影響，但就目前為止，從業績面、整個國際股票訊息面來說，短期間之內要面臨一個壓力是外資可能會持續賣超，但如果用一個中長期的角度，在年線買台積電絕對是不吃虧。